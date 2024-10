SACE punta a investire 4 miliardi di euro in progetti per l’export verso Brasile e America Latina

Sace, il gruppo assicurativo finanziario italiano partecipato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, è presente al Forum Imprenditoriale Brasile-Italia. Questo evento, co-organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami economici tra i due paesi.

“Obiettivo, spiega un comunicato stampa, fare sistema per crescere, come nel messaggio lanciato dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per raggiungere i 700 miliardi di export nel 2026 (dagli attuali 626)”. Questo obiettivo ambizioso sottolinea l’importanza della cooperazione tra le istituzioni italiane e le imprese per espandere la loro presenza nei mercati internazionali.

Nel contesto del Forum, Sace si distingue per il suo ruolo di apripista nel mercato brasiliano. Con un ufficio a Sao Paulo, l’azienda accompagna le imprese italiane nelle attività di export, creando connessioni e opportunità nel mercato verdeoro. Attualmente, Sace sta valutando nuovi progetti in una vasta gamma di settori, per un valore di 1 miliardo di euro.

L’America Latina rappresenta un’area strategica per Sace, con esportazioni assicurate e transazioni garantite che ammontano a circa 12 miliardi di euro. Oltre alla presenza in Brasile, Sace è attiva anche a Città del Messico e a Bogotà, in Colombia. Qui, l’azienda sta esplorando nuovi progetti per un totale di circa 4 miliardi di euro, coinvolgendo settori chiave del Made in Italy, dalle tecnologie 4.0 all’agribusiness, dalle nuove energie alle infrastrutture.