SACE, nuova operazione di Push Strategy da 200 milioni di euro per il Made in Italy in Cina

Sace ha lanciato una nuova operazione di Push Strategy da 200 milioni di euro per sostenere l’export del Made in Italy in Cina. L’iniziativa è rivolta principalmente alle piccole e medie imprese italiane che operano nei settori della meccanica strumentale, dell’automotive, dell’agroalimentare e della chimica.

Per questa operazione Sace collabora con Legend Holdings Corporation, uno dei principali gruppi privati cinesi, e JC International Finance & Leasing, leader nel settore del leasing in Cina. Quest’ultima fornisce servizi finanziari personalizzati per l’acquisto di attrezzature, macchinari, veicoli e altri beni.

Sace ha garantito un finanziamento totale di 200 milioni di euro, erogato da HSBC in qualità di Global Coordinator, insieme a Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e MUFG come Mandated Lead Arrangers. L’obiettivo è potenziare le opportunità di business per le aziende italiane, agevolando il loro ingresso nel mercato cinese attraverso attività di Business Matching che si svolgeranno in Italia dal 2 al 4 luglio.