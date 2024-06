Sace e Power Finance Corporation insieme per progetti infrastrutturali in india

Sace ha avviato una nuova operazione di Push Strategy del valore di 200 milioni di euro, destinata a promuovere l’export ‘Made in Italy’ in India. Il progetto è rivolto principalmente alle piccole e medie imprese (PMI) che operano nei settori energetico e infrastrutturale.

In una nota ufficiale, Sace ha dichiarato di collaborare con Power finance corporation Ltd (Pfc), una società sotto il controllo del Ministero dell’Energia indiano, il cui compito è finanziare e promuovere progetti energetici e infrastrutturali nel paese. Sace ha garantito un finanziamento complessivo di 200 milioni di euro, fornito da Hsbc, per agevolare la partecipazione delle aziende italiane agli investimenti sostenuti da Pfc.