Ryanair registra un aumento dell’11% nel traffico passeggeri a novembre 2024

Ryanair, la nota compagnia aerea irlandese specializzata in voli low-cost, ha registrato un significativo incremento nel traffico passeggeri per il mese di novembre 2024. La compagnia ha trasportato 13 milioni di passeggeri, un dato che rappresenta un aumento dell’11% rispetto a novembre 2023, quando i passeggeri erano stati 11,7 milioni. Questo incremento è avvenuto mantenendo un load factor del 92%, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.

Guidata da Michael O’Leary, Ryanair ha effettuato un totale di 73.750 voli nel mese di novembre 2024. Questi dati riflettono un trend di crescita costante per la compagnia, che continua a consolidare la sua posizione nel settore delle compagnie aeree low-cost. Nel corso dei 12 mesi fino a novembre 2024, Ryanair ha trasportato complessivamente 196,1 milioni di passeggeri. Questo dato segna un incremento dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mantenendo un load factor del 94% invariato.