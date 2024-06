Ryanair inaugura le nuove rotte da Salerno-Costa d’Amalfi

13:57

Boston Scientific ha annunciato l’acquisizione di Silk Road Medical, produttore di dispositivi medici per la prevenzione dell’ictus, per circa 1,26 miliardi di dollari. L’accordo prevede un pagamento in contanti di 21,67 dollari per azione, con un valore aziendale complessivo di 1,16 miliardi di dollari, includendo la liquidità di Silk Road.