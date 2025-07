Risanamento: sottoscritta lettera intenti con fondo MSG per prosecuzione accordi Project Starfighter

Risanamento ha annunciato che è stata perfezionata la sottoscrizione di un term sheet vincolante con il fondo MSG Heartbeat. La lettera d’intenti riguarda, tra l’altro, i principali termini e condizioni in base ai quali, nel contesto degli accordi relativi a Project Starfighter sottoscritti in data 29 giugno 2023. Risanamento proseguirà (quale committente attraverso terzi appaltatori) le residuali attività di bonifica dell’area Milano Santa Giulia legate all’evento olimpico e la realizzazione di alcune opere infrastrutturali c.d. olimpiche; e gli importi necessari per il completamento delle suddette residuali attività di bonifica per massimi aggiuntivi 39 milioni di euro saranno messi a disposizione di Risanamento da parte del Fondo a stato avanzamento lavori.