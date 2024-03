Revolut pianifica espansione globale con investimenti strategici

Revolut ha annunciato un ambizioso piano di investimento di circa 450 milioni di euro in attività di marketing e vendite in Europa per l’anno in corso. Questa mossa strategica mira a estendere ulteriormente la sua presenza globale, con l’obiettivo di raggiungere il traguardo di 50 milioni di clienti entro la fine del 2024, registrando così una crescita annuale del 40%.

In Italia, dove Revolut opera con successo come banca digitale servendo oltre 1,5 milioni di clienti, l’azienda si impegna a incrementare la sua base clienti fino a 2,5 milioni entro la fine del 2024. L’investimento previsto per il 2024 in Italia è stato aumentato del 94% rispetto all’anno precedente, posizionando l’Italia tra i cinque mercati principali in cui Revolut sta concentrando i suoi sforzi di investimento.