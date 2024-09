Renault vende il 5% delle azioni Nissan

Il gruppo Renault ha deciso di vendere fino a 195.473.600 azioni Nissan, equivalenti a circa il 5% del capitale della casa automobilistica giapponese. Questa operazione rappresenta la terza vendita di questo tipo, seguendo quelle del 13 dicembre 2023 e del 28 marzo 2024.

La vendita sarà effettuata come parte del programma di riacquisto di azioni annunciato da Nissan, che avrà inizio il 27 settembre 2024. Inoltre, Nissan ha dichiarato che tutte le azioni acquisite saranno annullate. Secondo una nota del gruppo Renault, le azioni in vendita fanno parte del 22,73% del capitale Nissan detenuto da un trust francese. Questo trust ha ricevuto il 28,4% del capitale Nissan dal Gruppo Renault l’8 novembre 2023, in base al Nuovo Accordo di Alleanza tra Renault e Nissan.

La vendita di un massimo di 195.473.600 azioni Nissan, al prezzo di 408,5 yen per azione (prezzo di chiusura del 26 settembre 2024), potrebbe generare un afflusso di cassa fino a 494 milioni di euro. Questo migliorerebbe ulteriormente la posizione finanziaria netta del gruppo Renault.