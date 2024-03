Renault prevede di cedere fino al 2,5% del capitale di Nissan

Renault, il noto produttore automobilistico francese, ha recentemente annunciato un’importante mossa strategica: la vendita di una parte della sua partecipazione nella casa automobilistica giapponese Nissan, una decisione che si inserisce in un piano più ampio volto a migliorare la propria situazione finanziaria e a riconquistare il prestigioso rating ‘investment grade’.

La vendita, che potrebbe riguardare fino al 2,5% della partecipazione in Nissan, si prevede che comporterà una perdita contabile di 450 milioni di euro. Per l’entità quotata, però, ciò si tradurrà in un guadagno di 50 milioni di euro. Questa operazione di cessione fa parte di un programma di riacquisto di azioni proprie, annunciato lo stesso giorno dalla casa automobilistica giapponese.

L’annuncio di Renault ha sollevato notevole interesse nel settore automobilistico e finanziario, poiché rappresenta un importante passo nella strategia dell’azienda francese. La vendita delle azioni Nissan è vista come un movimento tattico per rafforzare la propria posizione finanziaria e avanzare verso il recupero di un rating finanziario più favorevole.