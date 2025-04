Regno Unito: tasso disoccupazione Ilo stabile al 4,4% a febbraio

14/04 · 16:30

Nvidia avvia la produzione di supercomputer per l’intelligenza artificiale negli Stati Uniti. Collaborando con Foxconn e Wistron, l’azienda prevede di iniziare la produzione in Arizona e Texas tra 12-15 mesi, puntando a un investimento di 500 miliardi di dollari in infrastrutture AI entro quattro anni.