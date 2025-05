RedBird acquisisce il quotidiano britannico The Telegraph

Il fondo di investimento americano RedBird ha annunciato di aver raggiunto un “accordo di massima” per l’acquisizione del noto quotidiano conservatore britannico The Telegraph.

L’operazione, valutata 500 milioni di sterline (circa 595 milioni di euro), arriva dopo quasi due anni di ricerca di un acquirente per il giornale. Questa acquisizione rappresenta il più grande investimento effettuato nella carta stampata britannica da parte di RedBird nell’ultimo decennio. “Inauguriamo una nuova era di crescita per The Telegraph, una testata con 170 anni di storia”, ha dichiarato RedBird Capital Partners in un comunicato ufficiale.

L’accordo segna un momento significativo per The Telegraph, che ora si prepara a entrare in una fase di espansione e rinnovamento sotto la guida del fondo statunitense.