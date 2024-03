Recordati annuncia aumento dividendo per il 2023

Recordati ha recentemente reso noto che, in seguito all’approvazione dei risultati finanziari del 2023, è stata proposta una distribuzione di dividendi complessivamente maggiorata rispetto all’anno precedente. Per l’esercizio corrente, il dividendo per azione ammonta a 1,20 euro, segnando un incremento rispetto al valore di 1,15 euro registrato nel 2022.

L’azienda prevederà un dividendo di 0,63 euro a saldo, aggiuntivo rispetto all’acconto già distribuito di 0,57 euro per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, fissata per il 20 maggio 2024. Il pagamento del dividendo è programmato per il 22 maggio 2024, con record date il giorno precedente, il 21 maggio.