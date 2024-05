Rakuten continua a ridurre le perdite, ma le vendite di telefonia mobile restano basse

11:49

La recente collaborazione tra Leapmotor e Stellantis rappresenta un notevole passo avanti per l’industria dei veicoli elettrici intelligenti in Cina. Grazie all’unione delle tecnologie innovative di Leapmotor e il supporto di Stellantis nella distribuzione e marketing, si prevede un potenziamento significativo dell’esperienza di guida e del comfort a bordo per i clienti globali.