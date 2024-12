QuattroR: annunciato interim closing del fondo MidCap a 150 mln

14:23

Accenture annuncia l’intenzione di acquisire il Gruppo IQT, fornitore di servizi ingegneristici e di gestione per grandi progetti infrastrutturali, con sede a Rovigo. L’acquisizione combinerà le competenze digitali e il know how nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale Generativa di Accenture, con l'esperienza del Gruppo IQT nella pianificazione, esecuzione e gestione di progetti infrastrutturali.