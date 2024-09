Qonto si espande in quattro nuovi mercati europei

Qonto, la fintech europea, ha deciso di ampliare la sua presenza in Europa aggiungendo quattro nuovi mercati: Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo. Questi paesi si uniscono ai mercati già esistenti di Francia, Italia, Germania e Spagna.

L’espansione ha l’obiettivo di rispondere alle necessità di piccole e medie imprese (PMI) e liberi professionisti in queste nuove regioni, segnando un traguardo significativo nella crescita dell’azienda. Qonto punta infatti a raggiungere un milione di clienti europei entro il 2026.

In mercati come Germania, Spagna e Italia, la fintech ha visto un incremento annuo del numero di clienti dell’86% e una crescita annua dei ricavi del 138%, dal dicembre 2020 al dicembre 2023. Dalla sua nascita in Francia sette anni fa, Qonto ha raggiunto mezzo milione di clienti aziendali in Francia, Germania, Italia e Spagna, e conta su un team di 1.600 persone in tutta Europa, in continua espansione.