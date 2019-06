Qatar Airways è la migliore compagnia aerea del mondo

Qatar Airways è stata eletta per la quinta volta la migliore compagnia aerea del mondo ai World Airline Awards 2019.

Qatar Airways si è aggiudicata anche il primo premio i per la migliore classe business del mondo, la migliore poltrona di classe business del mondo e la migliore compagnia aerea del Medio Oriente. Singapore Airlines ha ottenuto il massimo riconoscimento come miglior equipaggio di cabina del mondo ed è stata premiata come la migliore compagnia aerea asiatica e la migliore poltrona di prima classe del mondo. Nella top five anche ANA All Nippon Airways, Cathay Pacific ed Emirates.