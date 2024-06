Prysmian: via libera da azionisti Encore Wire all’acquisizione

È arrivato oggi il via libera ufficiale degli azionisti di Encore Wire all’acquisizione di Prysmian. La società italiana ha annunciato che, in una riunione straordinaria degli azionisti di Encore Wire Corporation tenutasi oggi, gli azionisti titolari della maggioranza delle azioni ordinarie di Encore Wire in circolazione hanno votato a favore dell’adozione dell’accordo di fusione in base al quale Prysmian acquisirà Encore Wire per 290 dollari per azione.

Attualmente, conclude la nota, “Prysmian prevede che l’acquisizione sarà perfezionata il 2 luglio 2024 previa soddisfazione o rinuncia delle rimanenti condizioni tipiche per questo genere di transazione”.