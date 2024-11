Prysmian: OK da cda per programma EMTN per rifinanziare il debito esistente

Il Consiglio di Amministrazione di Prysmian ha autorizzato l’istituzione di un programma per emissioni obbligazionarie Euro Medium Term Notes (EMTN) dell’ammontare di 3 miliardi di euro. Il programma EMTN sarà quotato sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e ha una validità di 12 mesi. Lo si apprende in una nota del gruppo attivo nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni nella quale si indica che il board ha inoltre autorizzato l’emissione sotto il programma EMTN di uno o più prestiti obbligazionari non convertibili senior unsecured, per un importo nominale complessivo massimo di 3 miliardi di euro.

Le singole emissioni obbligazionarie (ciascuna delle quali potrà essere emessa fino ad un importo di 2 miliardi di euro, in una o più tranche) saranno rivolte a investitori istituzionali in Italia e all’estero, esclusi gli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulations del United Securities Act del 1933. Le eventuali emissioni di prestiti obbligazionari saranno quotate sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

Lo scopo del programma, precisa la nota, è di rifinanziare il debito esistente, rafforzare la struttura finanziaria estendendo le scadenze e di conseguenza supportare la strategia di crescita di Prysmian oltre alle normali attività del Gruppo.