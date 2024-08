Prysmian firma contratto da €600 mln e connette Victoria e Tasmania in Australia

Prysmian e Marinus Link hanno finalizzato un contratto da circa 600 milioni di euro per la realizzazione di una nuova interconnessione elettrica tra Victoria e Tasmania, in Australia. L’inizio dei lavori è soggetto all’emissione di un avviso a procedere, previsto per agosto 2025. Questo accordo, si legge in una nota, fa seguito al precedente annuncio di capacity reservation agreement, comunicato a settembre 2023.

I cavi sottomarini del progetto si estenderanno per 255 km – 345 km attraverso lo Stretto di Bass e i cavi terrestri per 90 km a Gippsland, Victoria. La data di completamento è prevista per il 2030.

Con una capacità di 750 MW per la prima fase, Marinus Link faciliterà il flusso di energia e delle telecomunicazioni tra i due Stati, consentendo un trasferimento efficiente dalle aree in cui l’energia rinnovabile viene generata a quelle in cui è necessaria. Il progetto aiuterà l’Australia a raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni risparmiando fino a 70 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2050.