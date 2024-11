Prysmian: con TechnipFMC accordo di collaborazione per eolico offshore flottante

TechnipFMC e Prysmian hanno annunciato d avere firmato un accordo di collaborazione per accelerare ulteriormente lo sviluppo globale dell’eolico offshore flottante, contribuendo a soddisfare la crescente domanda di energia elettrica rinnovabile. L’accordo di collaborazione unirà le tecnologie e le competenze di queste due aziende leader del settore offshore, offrendo abilità specifiche per sviluppare un’ unica soluzione integrata dal fondale marino alla superficie del mare. La collaborazione sfrutterà l’esperienza di TechnipFMC nella progettazione e nell’integrazione di applicazioni dinamiche offshore e la leadership globale di Prysmian nella produzione e nell’ installazione di sistemi in cavo sottomarino per l’energia.

“Le aziende intendono offrire una soluzione ottimizzata tramite un modello commerciale completamente integrato di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (iEPCI – Engineering, Procurement, Construction and Installation).™ L’implementazione integrata di questa nuova soluzione, che comprende ormeggio, ancoraggio e sistemi di cavi dinamici inter-array ed export, migliorerà l’economia del progetto e ridurrà i tempi di esecuzione”, si legge in una nota.