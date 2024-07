Prysmian: completata acquisizione Encore Wire

Prysmian ha completato l’acquisizione di Encore Wire. In conformità con i termini dell’accordo di fusione sottoscritto lo scorso 14 aprile la società italiana ha acquisito per cassa tutte le azioni ordinarie in circolazione di Encore Wire per 290 dollari per azione. Con il completamento della transazione, Encore Wire è diventata una società privata, e quindi le sue azioni non saranno più quotate al Nasdaq o su qualsiasi altro mercato pubblico.

L’acquisizione, si legge nella nota, permetterà il consolidamento della posizione di leadership di Prysmian in Nord America. Beneficerà di maggiori opportunità di cross-selling, nonché dell’efficienza e dell’innovazione del modello di produzione, distribuzione e servizio unici di Encore Wire. Inoltre, a seguito della transazione, aumenterà la rilevanza del business nordamericano nella distribuzione geografica di Prysmian. “Con l’integrazione di Encore Wire, Prysmian sarà in una posizione ancora più favorevole per promuovere l’accelerazione dei trend di elettrificazione e di trasformazione digitale in Nord America, a supporto della crescita dei data center e l’aggiornamento della rete elettrica”, precisa ancora la società.

“Questa acquisizione rafforzerà in modo significativo la posizione di leadership di Prysmian in Nord America, creando valore per tutti gli stakeholder. Grazie all’integrazione di Encore Wire e la nostra attuale presenza in nord America, saremo in una posizione più che mai favorevole per soddisfare le esigenze dei clienti in un mercato nordamericano, dinamico, altamente efficiente e in crescita, assicurandoci al contempo di cogliere nel migliore dei modi le opportunità di crescita strutturale, guidate dalla digitalizzazione e dagli investimenti nelle infrastrutture energetiche. C’è anche una forte affinità culturale tra Encore Wire e Prysmian grazie allo spirito di innovazione condiviso e all’impegno comune nell’ accelerare la transizione verso un’economia green. Diamo un caloroso benvenuto ai dipendenti di Encore Wire e insieme, grazie al nostro spirito di squadra, alla nostra passione e al nostro approccio innovativo, diventeremo un leader ancora più forte”, ha commentato Massimo Battaini, amministratore delegato di Prysmian.