Prysmian acquisisce channell commercial corporation per 950 milioni di dollari

Prysmian, leader mondiale nel settore dei cavi e dei sistemi per l’energia e le telecomunicazioni, ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Channell Commercial Corporation, un’azienda con sede in Texas nota per la produzione di custodie in termoplastica e soluzioni avanzate per la gestione della fibra ottica. L’operazione, del valore base di 950 milioni di dollari, è soggetta a possibili aggiustamenti contrattuali.

Secondo i termini dell’accordo, Prysmian potrebbe essere chiamata a versare un ulteriore pagamento fino a 200 milioni di dollari. Questo pagamento aggiuntivo dipenderà dal raggiungimento di specifici obiettivi di Ebitda da parte di Channell entro il termine dell’anno solare 2025.

Questa acquisizione rappresenta una mossa strategica per Prysmian, che mira a consolidare ulteriormente la propria posizione nel mercato nordamericano delle soluzioni per la fibra ottica. L’integrazione delle competenze di Channell permetterà a Prysmian di ampliare la propria gamma di prodotti e di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze del mercato globale.