Prysmian, accordo strategico con Statnett in Norvegia per i cavi ad altissima tensione

Prysmian ha annunciato di essersi aggiudicata un accordo quadriennale, più due periodi opzionali di estensione di due anni ciascuno, per la fornitura di sistemi in cavo interrato ad altissima tensione con Statnett, operatore del sistema di trasmissione in Norvegia e attore chiave all’interno del sistema elettrico in Nord Europa.

“L’accordo conferma la posizione di leader di Prysmian nel segmento e sottolinea la partnership tra Statnett e Prysmian – spiega una nota -. I criteri di assegnazione erano legati all’impatto climatico e ambientale della proposta, insieme alla qualità, criteri per i quali Prysmian che ha ottenuto il punteggio massimo”.

Il contratto prevede la fornitura e l’installazione chiavi in mano di cavi e accessori a 420 kV, che saranno prodotti nello stabilimento Prysmian di Delft in Olanda