Prysmian: accordo quadro con RTE da 700 mln€ per parchi eolici offshore in Francia

Prysmian ha annunciato di avere firmato un Accordo Quadro con Réseau de Transport d’Électricité (RTE), il gestore della rete di trasmissione francese, per la progettazione, fornitura, installazione e il collaudo (EPCI, engineering, procurement, construction, installation) di collegamenti in cavo sottomarino. Questi collegamenti – si legge nel comunicato – connetteranno due parchi eolici offshore, nello specifico il Progetto Fos e il Progetto Narbonnaise, alla rete di trasmissione elettrica francese, coprendo sia le parti sottomarine sia terrestri (inclusi i lavori d’approdo).

I progetti sono soggetti a call off da parte di RTE e alla finalizzazione dei termini dei relativi contratti EPCI che si prevede avverrà nel periodo 2026-2027. La consegna e la messa in funzione sono previste per il periodo 2031-2032. Questi due contratti EPCI hanno un valore potenziale complessivo di circa 700 milioni di euro.

Ogni singolo progetto prevede tre cavi export HVAC (High Voltage Alternating Current) da 225 kV tripolari con isolamento XLPE e armatura sintetica. I circa 400 km di cavi terrestri saranno prodotti a Gron, in Francia, mentre i circa 240 km di cavi sottomarini saranno fabbricati nel centro di eccellenza di Prysmian ad Arco Felice, in Italia, e a Pikkala, in Finlandia, per un totale di circa 640 km di cavi (terrestri e sottomarini). Le operazioni di installazione prevedono l’utilizzo di una delle navi posacavi all’avanguardia di Prysmian.

Il Progetto Fos si svilupperà sulla costa della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e richiederà circa 300 km di cavi (terrestri e sottomarini), mentre il Progetto Narbonnaise, situato sulla costa dell’Occitania, richiederà circa 340 km di cavi (terrestri e sottomarini), fornendo individualmente una potenziale capacità di 750 MW.