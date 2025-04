Prezzi del petrolio in calo per la quinta giornata consecutiva: ai minimi da febbraio 2021

10:15

Le borse della Cina continentale chiudono in positivo, sfidando le vendite globali grazie alla fiducia negli interventi del governo cinese per stabilizzare i mercati e contrastare la guerra commerciale con gli Stati Uniti. Shanghai e Shenzhen registrano significativi progressi, mentre si vocifera di imminenti riunioni tra i vertici cinesi per discutere misure economiche.