Pre-apertura Borse europee: atteso avvio positivo, oggi test inflazione

La prima seduta del mese e della settimana dovrebbe iniziare in territorio positivo per le principali Borse europee. L’ottava parte con un importante dato per la zona euro: ovvero la lettura flash di febbraio dell’inflazione per la zona euro. Dato che arriva sul tavolo del consiglio direttivo della Bce che tornerà a riunirsi giovedì 6 marzo (previsto un nuovo taglio dei tassi). i preannuncia una settimana densa di appuntamenti e di dati, con il mercato del lavoro Usa in primo piano con i dati in uscita venerdì.

“Si sta per avviare una settimana molto delicata e cruciale per i dati macro degli Usa, stiamo parlando dei dati del mercato del lavoro e delle stime del GDP Now della Fed di Atlanta – commenta David Pascucci, analista dei mercati per XTB -. Abbiamo assistito venerdì anche alle chiusure del mese di febbraio, un mese che di fatto chiude in modo controverso per alcuni mercati azionari mentre altri risultano ancora saldamente con un trend di fondo positivo. Sul Forex é in via di conferma un cambio di rotta per il dollaro che sembra essere sulla via del deprezzamento di lungo periodo mentre sul fronte delle materie prime l’oro e il petrolio sembrano pronti a prendere la direzione ribassista su base mensile”.