Pre-apertura Borse europee: atteso avvio d’ottava misto

La prima seduta della settimana dovrebbe partire in territorio misto per le principali Borse europee. In una giornata priva di dati macro di rilievo, si guarda in mattinata all’intervento del capo economista della Bce, Philip Lane. Oggi Wall Street resterà chiusa per festività (President’s Day).

Gli investitori si preparano già al market mover della settimana che è la pubblicazione degli indici Pmi. “Venerdì avremo gli indici relativi alle principali economie con il focus che sarà rivolto soprattutto al settore manifatturiero che, anche se in contrazione, sta mostrando segnali di miglioramento”, segnalano da Mps Capital Services.