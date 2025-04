Pre-apertura Borse europee 8 aprile 2025: atteso rimbalzo, proseguono tensioni dazi

I principali listini europei si preparano al rimbalzo in avvio dopo una serie di sedute consecutive di cali, in un contesto in cui continuano tuttavia a regnare le tensioni sul fronte dei dazi. Ieri è stato una seduta di forti vendite in Europa, con l’indice Stoxx 600 che ha chiuso la giornata in ribasso di circa il 4,5% (si tratta del livello di chiusura più basso da gennaio 2024).

A Wall Street i listini Usa hanno chiuso la prima seduta della settimana misti, con il Nasdaq che è riuscito a strappare un segno positivo (+0,10%). Segno meno per il Dow Jones e l’S&P500 che hanno terminato la seduta in calo rispettivamente dello 0,91% e dello 0,23%

I mercati azionari globali sono finiti nella bufera negli ultimi giorni in scia ai costanti aggiornamenti sulla guerra commerciale, con le tensioni tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali che non sembrano allentarsi. Ieri i rumors di una possibile sospensione dei dazi sono stati rapidamente smentiti dalla Casa Bianca, mentre Trump ha minacciato di aumentare i dazi sulla Cina se non avesse eliminato i dazi di ritorsione. Intanto nella notte, il Ministero del Commercio cinese ha dichiarato che la Cina si oppone fermamente alla minaccia di Trump di aumentare i dazi e ha promesso di adottare contromisure.