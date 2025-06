Pre-apertura Borse europee 3 giugno: atteso avvio in leggero rialzo, oggi è il giorno dell’inflazione Ue

La seduta potrebbe prendere il via in leggero rialzo in Europa. L’attenzione degli investitori è oggi rivolta verso diversi fronti, a cominciare da quello macro con la pubblicazione del dato sull’inflazione per la zona euro. Il dato preliminare è atteso in rallentamento al 2%, spianando ulteriormente la strada per un nuovo taglio dei tassi di 25 punti base ampiamente atteso dalla Banca Centrale Europea nella sua prossima riunione di giovedì 5 giugno. L’inflazione nella zona euro è rimasta invariata al 2,2% ad aprile, al di sotto delle aspettative.

Sempre caldo il fronte commerciale, con lo spettro dei dazi statunitensi è tornato alla ribalta sui mercati questa settimana, dopo che il presidente Donald Trump ha dichiarato venerdì che raddoppierà i dazi sulle importazioni di acciaio dal 25% al ​​50% a partire dal 4 giugno.

Gli investitori monitoreranno anche gli sviluppi nei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, che si sono inaspriti la scorsa settimana, con Trump e il presidente cinese Xi Jinping che potrebbero avere un colloquio già questa settimana.