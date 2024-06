Pre-apertura 18 giugno 2024: Borse europee attese in rialzo dopo Nasdaq da record

Borse europee attese in rialzo in scia alla positiva chiusura di Wall Street. A New York è stata un’altra giornata da incorniciare per le big del mondo tech, con il Nasdaq Composite che ha terminato la seduta con il suo sesto record consecutivo e anche l’indice S&P 500 ha messo a segno un nuovo massimo storico.

Ieri gli indici europei si sono mossi a velocità diverse, con il Cac40 francese che ha chiuso con un segno più dopo i forti cali della passata ottava in scia all’esito delle elezioni europee e alla decisione di Macron di andare al voto a fine mese. Una mossa che ha portato una ventata di incertezza sui mercati.

Questa settimana i mercati attendono le indicazioni che arriveranno giovedì dalla riunione della Bank of England (BoE) che dovrebbe mantenere i tassi fermi. Ultimo test prima del meeting il dato sull’inflazione Uk in uscita domani mattina.