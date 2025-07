Pre-ape Borse europee: atteso avvio in lieve rialzo, focus su inflazione UK

Si prospetta un avvio di contrattazioni in lieve rialzo per le principali Borse europee in una giornata incentrata sui mercati del Regno Unito. Questa mattina sono arrivati i dati relativi all’inflazione UK per il mese di febbraio.

Stando ai dati diffusi dall’ufficio nazionale di statistica i prezzi al consumo hanno mostrato a febbraio un rialzo a +2,8% su base annua rispetto al precedente +3% (consensus Bloomberg a +3%). Su base mensile l’inflazione è salita dello 0,4% dal -0,1% di gennaio e contro il +0,5% atteso dagli analisti. L’inflazione core, ovvero il dato al netto delle componenti più volatili come energia e alimentari, è salita del 3,5% annuo a febbraio rispetto al +3,7% del mese di gennaio (consensus Bloomberg a +3,6%).

“Mercati europei al test della tenuta della dinamica rialzista vista ieri che di fatto va a testare i massimi delle scorse settimane, un test molto importante che di fatto dovrebbe poi essere confermato nella giornata di domani e di venerdì. Le chiusure giornaliere di ieri sono state di fatto positive confermando il rialzo ma di fatto le dinamiche settimanali rimangono ancora statiche sui massimi, facendo presumere l’inizio di potenziali ribassi. Oggi arrivano i primi market mover importanti della settimana come, ad esempio, l’Inflazione Uk di stamani, gli ordini di beni durevoli in Usa, dato fondamentale per l’uscita della prima proiezione settimanale del GdpNow”, segnala David Pascucci, analista dei mercati per XTB.