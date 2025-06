Prada chiude il 2024 con ricavi record e crescita a doppia cifra

Il gruppo Prada ha concluso l’anno fiscale 2024 con risultati finanziari eccezionali, riportando ricavi netti di 5,4 miliardi di euro. Questo rappresenta un incremento del 15% a cambi correnti e del 17% a cambi costanti rispetto al 2023, superando ampiamente la media del mercato, come sottolineato nella dichiarazione ufficiale del gruppo di moda.

Il canale Retail ha svolto un ruolo cruciale, mostrando una crescita del 18% rispetto all’anno precedente, con una performance costante anche nel quarto trimestre. In particolare, le vendite del marchio Prada sono aumentate del 4% anno su anno, evidenziando un solido progresso nel quarto trimestre.

Miu Miu, altro marchio del gruppo, ha registrato una crescita organica da record del 93% rispetto al 2023, trainata da tutte le categorie di prodotto e mercati geografici. La performance nel quarto trimestre è stata notevole, con un incremento dell’84%.

La crescita a doppia cifra è stata notevole in diverse regioni: in Asia-Pacifico, i ricavi hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro, con un aumento dell’11% o del 13% a cambi costanti; in Europa, i ricavi sono stati di 1,5 miliardi, con un incremento del 17% e del 18% a cambi costanti; il Giappone ha visto una crescita del 36% o del 46% a cambi costanti, raggiungendo 656 milioni di euro; mentre il Medio Oriente ha registrato una crescita del 26%, con ricavi di 227 milioni di euro.