Poste Italiane, ricavi in crescita del 5% nel primo trimestre 2025

11:07

I mercati azionari cinesi hanno registrato un rialzo, sostenuti dall’ottimismo per i colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina previsti in Svizzera. L’indice Hang Seng di Hong Kong e gli indici di Shanghai e Shenzhen hanno chiuso in positivo. Il presidente Trump ha annunciato un possibile accordo commerciale con il Regno Unito, contribuendo a migliorare il sentiment di mercato.