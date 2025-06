Poste Italiane avvia la quarta tranche del buyback

Poste Italiane intende proseguire a partire da oggi 5 giugno 2025, con una quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie, autorizzato per un numero complessivo massimo di 3,5 milioni di azioni Poste Italiane e un esborso massimo di 56 milioni di euro. “Il programma sarà attuato mediante acquisti diretti, nel rispetto dei vincoli della normativa applicabile e della delibera assembleare. L’acquisto di azioni proprie è finalizzato ad adempiere agli obblighi derivanti dalla remunerazione variabile da corrispondersi in azioni di Poste Italiane destinata ad amministratori e dipendenti del gruppo Poste Italiane”, si legge nel comunicato del gruppo guidato da Del Fante.

Nel corso della prima tranche del programma, nel periodo compreso tra il 3-10 giugno 2024 (estremi inclusi), sono state acquistate complessive 1.166.667 azioni proprie (pari allo 0,089% del capitale sociale), al prezzo medio di euro 12,804423 per azione, per un controvalore complessivo di 14.938.498,18 euro. Nel corso della seconda tranche (7-9 agosto 2024, estremi inclusi), sono state acquistate complessive 710.802 azioni proprie (pari allo 0,054% del capitale sociale), al prezzo medio di 11,788388 euro per azione, per un controvalore complessivo di 8.379.209,76 euro. Nel corso della terza tranche, effettuata il 7 aprile 2025, sono state acquistate 688.942 azioni proprie (pari allo 0,053% del capitale sociale), al prezzo medio di 15,121024 euro per azione, per un controvalore complessivo di 10.417.508,52 euro.

Considerando l’importo complessivo del programma e quanto già acquistato nella prima, nella seconda e nella terza tranche, da Poste precisano che le azioni proprie che potranno essere acquistate nel corso del programma saranno massime 933.589 azioni Poste Italiane, rappresentative dello 0,071% circa del capitale sociale, per un esborso complessivo non superiore a 22.264.783,54 euro.

Poste Italiane potrà effettuare il riacquisto anche in misura parziale o in più tranche entro 18 mesi dalla delibera assembleare autorizzativa. Alla data di avvio della quarta tranche del programma Poste Italiane detiene 11.060.521 azioni proprie in portafoglio.