Polonia, accordo per 96 elicotteri da combattimento con Boeing per 10 miliardi di dollari

La Polonia ha formalizzato un accordo per acquistare 96 elicotteri da combattimento AH-64 Apache dagli Stati Uniti, con un investimento totale di 10 miliardi di dollari. L’annuncio è stato dato dal ministro della difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La trattativa per l’acquisto degli elicotteri era stata discussa durante un incontro a Washington il 13 marzo, al quale hanno partecipato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il presidente polacco, Andrzej Duda, e il primo ministro polacco, Donald Tusk. In quell’occasione, Biden ha anche promesso un prestito di 2 miliardi di dollari alla Polonia per migliorare la sua sicurezza e difesa.