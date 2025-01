Plenitude espande la capacità rinnovabile in Spagna: completato l’impianto di Granada

Plenitude, una società del gruppo Eni, continua a espandere la sua presenza nel settore delle energie rinnovabili in Spagna, segnando un significativo traguardo con il completamento dell’impianto di Caparacena a Granada. Questo sviluppo ha portato a un raddoppio della capacità installata nel paese, che ora ammonta a 950 MW grazie a progetti fotovoltaici ed eolici.

L’impianto di Granada, con una capacità complessiva di 150 MW, è costituito da tre parchi fotovoltaici da circa 50 MW ciascuno. L’energia prodotta è integrata nella rete nazionale attraverso una sottostazione da 400 kV, recentemente completata, e una linea da 200 kV condivisa con altri operatori. In aggiunta, Plenitude ha completato la costruzione di ulteriori impianti nei parchi solari di Renopool, in Estremadura, e Guillena, in Andalusia, per una capacità totale di circa 250 MW. Queste iniziative hanno permesso all’azienda di raggiungere nel 2024 l’obiettivo di 4 GW di capacità installata a livello globale.