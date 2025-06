Plenitude (Eni): siglato con Modine accordo per realizzazione nuovo impianto fotovoltaico

Plenitude (controllata da Eni) e Modine, multinazionale fondata nel 1916 e specializzata in sistemi e componenti per lo scambio termico, hanno siglato un accordo per la realizzazione di un nuovo impianto solare a Pocenia (Udine). Con una capacità installata di 1,585 MWp, spiega una nota, l’impianto si stima genererà annualmente circa 1.8 GWh di energia elettrica e contribuirà ad alimentare un innovativo sistema per la generazione di energia termica e frigorifera presso gli stabilimenti di Modine.

L’intervento prevede anche l’installazione di pompe di calore e caldaie a condensazione ad alta efficienza e di ultima generazione con una potenza complessiva rispettivamente di 5 MW e 4,6 MW e grazie alla formula contrattuale EPC (Energy Performance Contract) della durata di 10 anni, permetterà a Modine di ottenere energia da fonti rinnovabili a un costo fisso, senza alcun investimento iniziale.