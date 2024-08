Platinum Equity acquisisce Sunrise Medical: via libera dalla Commissione UE

La Commissione europea ha dato il via libera all’acquisizione del controllo esclusivo della società tedesca Sunrise Medical da parte del gruppo statunitense Platinum Equity. Questa decisione è stata presa in conformità con il Regolamento sulle concentrazioni dell’UE.

La transazione si concentra principalmente sulla fornitura di soluzioni di assistenza medica. Dopo una valutazione approfondita, la Commissione ha concluso che l’operazione notificata non solleva preoccupazioni in termini di concorrenza, poiché le due aziende non operano negli stessi mercati né in mercati verticalmente correlati.

L’acquisizione è stata esaminata secondo la procedura di revisione semplificata delle concentrazioni, che consente una valutazione più rapida per le transazioni che sono meno suscettibili di creare problemi di concorrenza.