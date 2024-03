Pizzoli (ING): inizio anno soft per la produzione industriale italiana

A a gennaio la produzione industriale italiana destagionalizzata ha subito una contrazione dell’1,2% sul mese (dal +1,1% di dicembre), battendo al ribasso le nostre aspettative inferiori al consenso. Il calo è stato particolarmente marcato per gli investimenti (-3,6% M/M) e i beni di consumo (-2% M/M) e solo la produzione di energia ha registrato un guadagno positivo (+2,5% M/M).

L’industria manifatturiera italiana non è uscita dalla fase di stallo, sostiene Paolo Pizzoli, Senior Economist di ING.

In prospettiva, i dati dell’indagine sulla fiducia delle imprese non sembrano indicare miglioramenti imminenti sul fronte della produzione industriale. A febbraio, le imprese hanno segnalato un peggioramento del livello di produzione e la componente degli ordini si è confermata su livelli bassi, in particolare per quelli interni. Il calo dell’indicatore delle scorte di beni prodotti è stato contenuto, il che implica l’assenza di un’imminente corsa alla ricostituzione delle scorte, data la debolezza della domanda. Ciò si è riflesso nella parte prospettica dell’indagine, dove le aspettative per la produzione e per gli ordini entro un orizzonte di 3 mesi hanno raggiunto il livello più basso dall’ottobre 2020.