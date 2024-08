Piazza Affari positiva in apertura, ancora acquisti su Mps

Avvio positivo per le borse europee, in un clima più rilassato dopo le sedute turbolente di venerdì e lunedì. A Piazza Affari il Ftse Mib avanza dello 0,75% a 31.344 punti, con Mps (+4,75%) ancora in spolvero in scia ai risultati e all’upgrade a Buy di Citi.

In evidenza anche Unicredit (+2,1%) e Banco Bpm (+1,5%), che ha diffuso conti sopra le attese e migliorato la guidance, alzando l’acconto sul dividendo. In lieve calo Stellantis (-0,5%), Amplifon (-0,5%) e Bper (-0,3%), che ha diffuso i conti e aggiornato i target annui in attesa del nuovo piano che verrà presentato a ottobre.

A migliorare il sentiment hanno contribuito le rassicurazioni del vice governatore della Bank of Japan, Uchida, sul fatto che la banca centrale non aumenterà i tassi di interesse se i mercati sono instabili. Il Nikkei ha continuato a recuperare terreno dopo il crollo di lunedì mentre si riducono le aspettative di tagli massicci di tassi da parte della Fed statunitense.

Dall’agenda macro sono giunti i dati migliori delle attese sulla produzione industriale tedesca (+1,4% a giugno). Attesi in giornata i numeri settimanali sulle scorte di greggio negli Usa e un’asta di Treasury decennali per 42 miliardi di dollari.

Rendimenti in rialzo sull’obbligazionario, dove lo spread Btp-Bund si attesta a 144 punti base, con il decennale italiano al 3,66% e il benchmark tedesco al 2,22%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene in area 76,3 dollari al barile e l’oro scambia poco sopra i 2.390 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro resta poco mosso a 1,092 mentre il dollaro/yen si rafforza a 146,8 dopo le dichiarazioni della BoJ.