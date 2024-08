Piazza Affari la peggiore in avvio, banche a picco

Apertura in rosso per le borse europee, in scia alle forti perdite registrate da Wall Street e da Tokyo. A Piazza Affari, Ftse Mib in calo del 3,8% in area 30.850 punti. In coda Bper Banca, Bca Pop Sondrio, Bca Mps e Banco Bpm con ribassi tra il 6 e il 7%.

Focus sull’indice ISM servizi degli Stati Uniti, in uscita oggi pomeriggio, dopo gli ultimi dati macro sottotono che hanno sollevato dubbi sull’economia statunitense. Il timore è che la Fed abbia indugiato troppo a lungo nel tagliare i tassi di interesse, ravvivando lo scenario di hard landing.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp/Bund si amplia a 150 bp con il decennale italiano al 3,63% e il benchmark tedesco al 2,13%.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si conferma sopra quota 1,09 dopo i deboli dati macro Usa.

Tra le materie prime, restano sotto pressione le quotazioni del petrolio Brent (in area 76 dollari al barile), complici i timori di rallentamento dell’economia e dunque della domanda di greggio.