Piazza Affari in rialzo con Europa, bene Banco Bpm e Tim

Seduta positiva per le principali Borse europee, con Piazza Affari che prosegue la sua marcia rialzista. L’indice Ftse Mib ha terminato la giornata in rialzo dello 0,59% a quota 38.554,15 punti, confermando una solida impostazione tecnica che ha portato oggi i prezzi a nuovi massimi da dicembre 2007 a 38.561 punti.

Tra le migliori del listino Banco Bpm (+2,4%) che resta al centro dei riflettori in questi giorni per i botta e risposta (a colpi di comunicati stampa) con UniCredit per via dell’Opa lanciata dall’istituto guidato da Castagna su Anima su cui ha di recente alzato il prezzo. Rialza la testa Tim (+2,4%), con il mercato che guarda ai potenziali sviluppi nel consolidamento del mercato dopo le mosse di Poste Italiane (ora secondo azionista di Tim alle spalle di Vivendi). Sul fondo staziona, invece, Amplifon (-2%).

In una giornata povera di dati macro (tra i pochi spunti da segnalare c’è solo lindice Zew tedesco), il mercato guarda ancora alle questioni geopolitiche con la diplomazia al lavoro per porre fine alla guerra in Ucraina.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 105 punti base con il decennale italiano al 3,55% e il benchmark tedesco al 2,49%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent sale e punta area 76 dollari al barile, mentre l’oro si muove in area 2.928 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro viaggia a 1,0463. Fra le criptovalute, Bitcoin in calo a 95.246 dollari.