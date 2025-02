Piazza Affari in balia del risiko bancario. Oggi test lavoro Usa e trimestrali

L’ultima seduta della settimana in lieve calo per Piazza Affari (Ftse Mib resta sopra la soglia dei 37mila punti), con il risiko bancario che resta il tema caldo. L’ultima mossa è arrivata ieri sera da Bper Banca che ha annunciato il lancio di un’Ops su Popolare di Sondrio per un corrispettivo pari a 4,3 miliardi di euro, interamente in azioni. All’indomani dell’annuncio e della presentazione dei conti 2024, Bper perde terreno in avvio di contrattazioni, mostrando un calo di circa l’1,6%. Tra le migliori del listino milanese c’è Tim che avanza del 2,3%.

Allargando lo sguardo, dopo la corsa dei listini messa a segno ieri, su scala globale oggi i riflettori restano puntati sulla stagione degli utili, sulla politica monetaria e sui dati chiave sull’occupazione negli Stati Uniti in arrivo nel pomeriggio. Tra i dati macro arrivati stamattina ha deluso le attese la produzione industriale in Germania per il mese di dicembre.

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund a 106 punti base con il rendimento del decennale italiano al 3,44% e il Bund tedesco al 2,38%.

Fra le materie prime, il Brent viaggia poco sopra i 75 dollari al barile mentre l’oro prosegue la sua salita e si porta a ridosso di 2.890 dollari l’oncia.