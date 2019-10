Arriva un nuovo sbarco in Borsa. Cyberoo, startup specializzata in cyber security per le imprese ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione all’AIM Italia.

La società emiliana ha in mente di “affermarsi come uno dei principali player nel mercato in forte espansione della cyber security a livello sia nazionale sia internazionale”. Così rende noto l’AD Fabro Leonardi.