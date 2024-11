Piazza Affari cauta, mercati guardano a Nvidia

Partenza cauta per i listini europei, Piazza Affari compresa. Dopo un avvio poco sopra la parità, il Ftse Mib viaggia ora in calo dello 0,2% a 33.160 punti, con Saipem in vetta al listino.

Sul mercato, l’attenzione è rivolta oggi alla trimestrale di Nvidia che ha battuto le attese e mostrato numeri in forte rialzo ma sembra non avere convinto appieno gli analisti e operatori in termini di guidance per il trimestre in corso. Nell’afterhours il titolo del big Usa dell’Ai indietreggia di circa il 2%. Sotto la lente anche le parole di Michelle Bowman, membro del board della Federal Reserve (Fed), che ha dichiarato che è necessario “un approccio più cauto”.

“Per quanto riguarda la politica monetaria, l’incertezza che circonda i dati disponibili e le numerose variabili che possono influenzare le condizioni economiche future suggeriscono che dovremmo adottare un approccio cauto”, ha dichiarato Bowman a distanza di una settimana dalle parole del governatore Jerome Powell che ha dichiarato che “non c’è fretta di tagliare i tassi”.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund risale a 125 punti base, con il decennale italiano intorno al 3,61% e il benchmark tedesco al 2,36%.

Fra le materie prime il petrolio Brent resta in area 73,5 dollari al barile mentre l’oro prosegue sulla strada dei rialzi a quota 2.664 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro è sostanzialmente stabile a 1,0537 mentre fra le criptovalute il Bitcoin sempre più vicino a quota 100mila dollari (97mila poco dopo le 9).