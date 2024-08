Piazza Affari ancora negativa (-0,6%), vola Mps

Piazza Affari non riesce a chiudere sopra la parità e il Ftse Mib archivia gli scambi in ribasso dello 0,6% a 31.106 punti. In controtendenza Mps (+8,7%), grazie ai risultati sopra le attese che hanno portato ad aumentare il payout ratio al 75%. In rialzo anche Nexi (+2,5%) e Iveco (+2,05%), mentre arretrano Bper (-1,8%), Ferrari (-1,7%) e Pirelli (-1,7%).

In rimonta Wall Street, complice il “buy the dip” dopo i forti ribassi dei giorni scorsi. Si attenuano gli acquisti sui beni rifugio e scendono le aspettative di tagli massicci di tassi da parte della Fed, alimentate in precedenza da alcuni dati macro sottotono.

Giornata povera di spunti, con i soli dati sulle vendite al dettaglio dell’eurozona, in flessione dello 0,3% a giugno, e gli ordini di fabbrica tedeschi (+3,9% m/m a giugno). In programma anche un’asta di Treasury triennali da 58 miliardi di dollari, da monitorare per valutare la domanda degli investitori.

Nel frattempo, il rendimento del governativo decennale Usa torna sopra il 3,85% e il biennale si riavvicina al 4%. Lo spread Btp-Bund si riduce a 146 punti base, con il decennale italiano al 3,64% e il benchmark tedesco al 2,18%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene in area 76,3 dollari al barile e l’oro scende a 2.380 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si riduce lievemente a 1,093 mentre il dollaro/yen oscilla intorno a quota 145 dopo la forte discesa dei giorni scorsi. In recupero le criptovalute, con il Bitcoin sopra i 56.000 dollari dopo essere sceso ieri sotto 50.000 per la prima volta da febbraio.