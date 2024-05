Piaggio Aerospace punta al pareggio operativo entro il 2024

Piaggio Aerospace, la società aeronautica italiana in amministrazione straordinaria dal 2018, è ottimista riguardo il raggiungimento del break-even operativo entro l’anno in corso. Accanto a questa significativa previsione, l’azienda ha annunciato che il suo fatturato è destinato a raggiungere la cifra di 120 milioni di euro.

La comunicazione è stata resa in concomitanza con l’annuncio della partecipazione di Piaggio Aerospace alla prestigiosa European Business Aviation Convention and Exhibition (EBACE) che si terrà a Ginevra dal 28 al 30 maggio 2024.

Per l’anno in corso è inoltre prevista la consegna di cinque nuovi velivoli P.180 Avanti Evo+, di cui quattro destinati all’Aeronautica Militare. Questi aeromobili fanno parte di un totale di 16 velivoli che si trovano in varie fasi di produzione. Il portafoglio ordini della società, che include anche quelli in via di definizione, ammonta a circa 500 milioni di euro.

Impiegando poco meno di 800 persone, Piaggio Aerospace opera attraverso i suoi siti produttivi situati a Villanova d’Albenga (Savona) e Genova Sestri Ponente, oltre alle basi di Pratica di Mare, Ciampino e Viterbo.