Philip Morris, utile netto di 2,41 miliardi di dollari nel secondo trimestre nel 2024

Il gruppo statunitense del tabacco Philip Morris ha riportato un utile netto di 2,41 miliardi di dollari nel secondo trimestre, equivalente a 1,54 dollari per azione (1,59 dollari per azione al netto delle una tantum).

Nel periodo in esame il fatturato del gruppo ha raggiunto i 9,47 miliardi di dollari. Per il 2024, Philip Morris prevede un utile per azione compreso tra 6,33 e 6,45 dollari. La società ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita degli utili annuali sulla base della crescente domanda per le sue buste di nicotina Zyn. Secondo Philip Morris, le vendite annuali di Zyn arriveranno a 580 milioni di bustine, superando la precedente stima di 560 milioni.

Philip Morris, che detiene anche i marchi di sigarette Marlboro e i bastoncini di tabacco riscaldati IQOS, ha aumentato le previsioni di crescita dell’utile per azione rettificato per l’intero anno, stimando un incremento tra l’11% e il 13%.