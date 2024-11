Petrolio sale su decisione Opec di rimandare aumento produzione

La settimana parte in rialzo per il petrolio. Il Brent avanza dell’1,9% a 74,5 dollari al barile, mentre il Wti segna un rialzo del 2% vicino ai 71 dollari. Sotto i riflettori la decisione dell’Opec+ di posticipare di un mese l’aumento della produzione di oro nero previsto per il mese di dicembre.

Otto membri dell’Opec+ “hanno concordato di estendere di un mese i loro ulteriori tagli volontari alla produzione di 2,2 milioni di barili al giorno”, si legge in un comunicato dell’alleanza. Tra i Paesi coinvolti Arabia Saudita, Russia, Iraq, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Kazakistan, Algeria e Oman.