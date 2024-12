Petrolio in rialzo dopo il cambio di regime in Siria

Le quotazioni del petrolio stanno vivendo un rialzo significativo dopo la caduta del regime di Bashir Al-Assad in Siria. Gli investitori sono preoccupati per un possibile rallentamento della domanda di greggio, in un contesto di modesta crescita economica globale. Attualmente, il Brent del Mare del Nord è quotato a 71,8 dollari al barile, segnando un aumento dello 0,95%, mentre il WTI, contratto di gennaio, ha raggiunto i 67,96 dollari al barile, con un incremento dell’1,14%.

Nella notte tra sabato e domenica, i ribelli hanno preso il controllo di Damasco, dichiarando la Siria “libera”. Il dittatore siriano Bashar al Assad ha lasciato il paese insieme alla sua famiglia ed è giunto in Russia, dove riceverà asilo. La Russia, storico alleato di Assad, ha richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prevista per questa sera alle 21.00 ora italiana.